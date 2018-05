Geen communiefeest zonder prinses Elsa ENTERTAINER INE (31) RAZEND POPULAIR BIJ KINDEREN SAM VANACKER

16 mei 2018

02u32 0 Ieper Het zijn drukke dagen voor Ine Lemahieu (31). De Ieperse speelt handig in op de aanhoudende populariteit van Frozen door zich op kinderfeestjes te verkleden als de immer populaire prinses Elsa. Vorige week deed ze in totaal negen communiefeesten.

'Kijk mama! Prinses Elsa van Frozen. De échte!" Op de eerste communie van Chiara Devreker (7) weten tientallen kinderen met hun enthousiasme geen blijf wanneer hun favoriete Disneyfiguur de zaal binnenstapt. Glimlachend begroet Elsa de kinderen, waarna de prinses een paar kleurboekjes uitdeelt en met hen een spelletje speelt. Afsluiten gebeurt met een live performance van 'Let it Go'. Bij het afscheid beslist Elsa spontaan om haar kroontje aan het communicantje te geven. Het meisje barst uit in tranen van geluk.





Ine Lemahieu is in het dagelijks leven verpleegster bij een oogartsenpraktijk, maar haar grote passie is zingen. Ze kroop vorig jaar voor het eerst in de huid van Elsa toen een vriendin haar gevraagd had om te komen zingen op de verjaardag van haar dochter. "Dat was een schot in de roos. Zelf heb ik nog geen kinderen", vertelt Ine. "Ik weet dus nog hoe verrast ik was toen ik ontdekte hoeveel succes Frozen heeft bij kinderen. Onvoorstelbaar."





The Voice

Al vijftien jaar is Ine als zangeres te boeken voor trouwmissen, terwijl ze zich eerder ook al inschreef voor The Voice van Vlaanderen. "Ik was bij de laatste vierhonderd kandidaten, maar haalde de laatste selectie niet. Daar ben ik niet rouwig om, want anders had ik Frozen misschien nooit ontdekt. Al moet ik zeggen dat het mijn vriend was die me overtuigde om de stap te wagen en met 'Studio Ine' te beginnen als entertainer voor kinderen in bijberoep. Ik zag mezelf in de eerste plaats als zangeres. Met kinderen had ik geen ervaring."





Intussen heeft Ine de film al een keer of zes gezien, zocht ze een professioneel kostuum en heeft ze 'Let It Go' helemaal onder de knie. Vorige zomer stond ze zelfs op het kinderpodium op Frietrock. Ze heeft geen moment spijt gehad van haar keuze. Naar eigen zeggen is ze trouwens de enige in onze provincie die Elsa speelt. "Het is de max om te zien hoe zot de kinderen van mij zijn. Anderzijds is het ook een uitdaging om telkens opnieuw het nodige enthousiasme aan de dag te leggen, zeker als je die dag al vier communies achter de rug hebt. Maar de bewondering in de ogen van de kinderen werkt aanstekelijk."





Belle

Haar kroontje aan de haak hangen zit er niet onmiddellijk in. "Elsa zal op termijn in ons collectieve geheugen zitten, zeker nu er nog een tweede film in de maak is. Ik heb trouwens ook een kleed van Belle uit Belle & het Beest, maar dat is bijlange geen zo'n groot succes."