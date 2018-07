Geen asfalteringswerken deze week 17 juli 2018

De Surmont de Volsberghestraat wordt pas vanaf 6 augustus na het bouwverlof geasfalteerd. Dat is later dan gepland omdat er in Vlaanderen momenteel een tekort is aan bitumen, een grondstof om asfalt te maken. Normaal gezien was het de bedoeling om deze week de onderlaag asfalt te gieten in de straat, maar dit wordt dus tot na het bouwverlof uitgesteld.





In de Surmont de Volsberghestraat zijn al een tijdje grote werken aan de gang: nieuwe riolen, nieuw wegdek, nieuwe bomen, nieuwe parkeerplaatsen, nieuw straatmeubilair. Allemaal in het kader van grote collectorwerken van Aquafin. De nieuwe rioleringen zijn intussen geplaatst. Deze week gaat de aannemer wel volop aan de slag om de voetpaden en de parkeerstroken zo goed als mogelijk dicht te leggen.





Het kruispunt Veemarkt - Boezingepoortstraat - Surmont de Volsberghestraat wordt in de loop van volgende week dan weer opengesteld.





