Gedenkmuur voor Gilbert Degryse onder brug langs kanaal 29 juni 2018

Vanaf begin juli organiseert curieus Ieper het kunstproject Mural Gilbert Degryse. Vier kunstenaars werken een graffitikunstwerk uit langs het kanaal, onder de brug van de Noorderring, ter nagedachtenis van Gilbert. Op aansturen van de 'progressieve Cultuurfabriek' Curieus Ieper, wordt er werk gemaakt van een gedenkmuur rond de overleden Ieperse kunstenaar. Valentijn Despeghel trok het project op gang. "Het idee om deze muur, waar nu lelijke tags en schunnige opschriften opstonden, om te vormen tot een kunstmuur kwam van de Boezingse kunstenaar Timothy Vanlerberghe en van Gilbert zelf." Simon Delahaye, Ludwig Leupe, Timothy Vanlerberghe en Hektor Misplon, vier kunstenaars uit de Westhoek, zullen op 7 en 8 juli tussen 14 en 19 uur werk maken van de 'Mural'. Curieus nodigt iedereen uit om hen aan het werk te zien en zal een pop-upbar voorzien. "In het kunstwerk zal een portret van Gilbert prominent in beeld komen en zijn afbeeldingen van zijn kunstwerken te zien. Dit alles uiteraard met de officiële toelating van De Vlaamse Waterweg, die eigenaar is van deze brug. De muur kleurt nu nog rood, maar daar komt een zwarte grondlaag bovenop, waar het voorontwerp op zal worden uitgetekend." De muur ligt langs het Westkaaipad, onder de brug aan de Noorderring. (DCH)