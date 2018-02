Gedaan met parkeren: paaltjes en nieuwe voetpaden aan Menenpoort 10 februari 2018

Aan de Menenpoort in Ieper worden momenteel de voetpaden hersteld. Die waren op sommige plaatsen stuk, onder meer doordat busjes op de stenen reden of erop parkeerden. Er werden ondertussen paaltjes geplaatst, zodat parkeren er niet meer mogelijk is. Een aannemer haalt nu kapotte stenen weg en vervangt ze door nieuwe tegels in natuursteen. De werken zullen hoogstens een maand duren. De arbeiders ruimen dagelijks op, zodat de Last Post zonder problemen kan plaatsvinden. (CMW)