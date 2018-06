Gedaan met blauwwier? Baggerwerken Dikkebusvijver volop bezig 19 juni 2018

In en rond Dikkebusvijver in Dikkebus zijn momenteel grote ruimings- en verdiepingswerken bezig. In de vijver komt er via de Kemmelbeek heel wat grond uit Heuvelland terecht. De Kemmelbeek zorgt voor heel wat erosie. Tijdens de werken wordt het slib met de hulp van een boot in het nabijgelegen slibbekken gespoten. Daar zal de modder een tijdje blijven liggen om te ontwateren en uit te drogen. Nadien zal worden geprobeerd om het bezinksel opnieuw op de akkers te verspreiden. Het ruimen van de vijver gebeurt trouwens om verschillende redenen. Een daarvan is het garanderen van de drinkwaterwinning, maar de vijver doet ook dienst als waterberging bij hevige regenval. De plas zal plaatselijk worden verdiept voor watersporten, en hopelijk raakt daarmee ook het steeds terugkerende probleem van het blauwwier opgelost. (CMW)