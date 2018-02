Gebrek aan overleg rond Great Peace Run? 21 februari 2018

02u45 0 Ieper De Ieperse atletiekclub Flac kaart het gebrek aan overleg aan bij de organisatie van de Great Peace Run op 6 mei. "Er is te weinig aandacht voor de lokale spelers", aldus voorzitter Ives Goudeseune. "We koesteren de lokale initiatieven, maar we staan ook open voor grotere events die ons op de kaart kunnen plaatsen", reageert de schepen van Sport.

Flac zegt het stilaan beu te worden dat er bij het organiseren van grote sportmanifestaties niet méér rekening wordt gehouden met bestaande activiteiten van de plaatselijke verenigingen. De club spreekt van een gebrek aan overleg bij de organisatie van de Great Peace Run die op 6 mei staat geprogrammeerd. "We vinden het jammer dat dit evenement zomaar tussen alle andere activiteiten moet worden geperst", aldus Ives Goudeseune, voorzitter van Flac en gemeenteraadslid voor sp.a. "Gevestigde lokale initiatieven, zoals de Christmasrun, de McBrideRun en de Vredesloop, stellen zich daar vragen bij. Blijkbaar is het motto 'hoe meer, hoe beter'. De steun die nieuwe, vooral 'mediagenieke' evenementen krijgen, staat in fel contrast met wat de bestaande organisaties als ondersteuning mogen verwachten. Het is aan het stadsbestuur om een meerwaarde te creëren voor alle initiatiefnemers."





Kalendermanagement

"De stad investeert al jaren in verschillende sportevents en doet daarbij ook heel wat voor de lokale organisatoren", reageert schepen van Sport Dominique Dehaene (CD&V). "Dat draagt bij tot het succes van die wedstrijden. We zijn daarover heel tevreden en koesteren die evenementen dan ook. Daarnaast heeft de stad ingezet op grotere evenementen. Veel organisaties vinden zo de weg naar onze stad, omdat ze weten dat ze hier goed worden ontvangen." Het stadsbestuur zegt zeker te bestuderen waar iets kan worden ingepland in de drukke kalender. "We doen aan een goed kalendermanagement en we zijn professioneel genoeg om alles in goede banen te leiden", besluit Dehaene.





(CMW)