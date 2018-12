Geboren op de avond van kerstdag Christophe Maertens

26 december 2018

Op kerstavond werden er in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper geen kindjes geboren, maar op kerstdag was dat wel het geval. Het gaat om Esre Eutamene, het zusje van Sofeya. Het meisje woog bij haar geboorte 2,893 kg en mat 47 cm. Esre is de dochter van Nancy Masschelein en Wassim Eutamene uit Brielen.