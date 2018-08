Gaviria bezoekt fanclub voor halfuurtje: "Wel eerst 12 bodyguards moeten regelen" 25 augustus 2018

02u40 0 Ieper Na zijn deelname aan de Great War Remembrance Race bezocht de Colombiaanse renner Fernando Gaviria (24) zijn Ieperse fanclub: de Gaviria Vrienden. "Hij kon jammergenoeg niet lang blijven, maar het was formidabel."

Nadat hij over de finish van de Great War Remembrance Race was gereden, sprong de jonge Colombiaanse renner zoals beloofd binnen bij zijn fans. "We moesten zelf voor twaalf bodygards zorgen", aldus Ieperling Lorenzo Packet, die dit jaar de club oprichtte. "Fernando tapte eerst wat pinten. Daarna plaatste hij zich aan een tafel en deelde hij handtekeningen uit en liet foto's maken. Er waren zo'n 200 mensen aanwezig, wat ik wel een succes vind." De renner kon echter niet lang blijven. "Hij moest nog reizen en rusten, klonk het. Ik had hem graag nog wat langer hier gehouden, maar dat lukte niet."





De Gaviria Vrienden is de enige officiële fanclub van de Colombiaan ter wereld. Ondertussen telt de club meer dan 200 leden. In 2012 reed Fernando Gaviria zich voor het eerst in de kijker door als junior twee wereldtitels op de piste te veroveren. In 2016 werd hij prof bij Quick-Step Floors. Gaviria is een pistier en sprinter, maar hij heeft ook aanleg voor het klassieke werk. In 2017 won hij in de Ronde van Italië vier ritten en het puntenklassement. In de voorbije Tour de France heeft de Colombiaan twee ritten op zijn naam kunnen schrijven en droeg hij een dag de gele trui. (CMW)