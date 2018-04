Gastvrij initiatief in bib 07 april 2018

De Ieperse bib wil met 'VanTaalTotTaal' het meest gastvrije initiatief van Vlaanderen worden. "Vantaaltotaal is een project van de bib dat taal wil stimuleren door mensen met een verschillende taalachtergrond rond dezelfde tafel te zetten", klinkt het bij de Ieperse bib, die nu samenwerkt met het centrum voor volwassenonderwijs Miras. 'Vantaaltotaal' is een gratis babbelmoment in de bib waar praattafels worden gevormd met mensen die een taal leren en anderen die deze taal spreken. Zo kan bijvoorbeeld een Syrische vluchteling Nederlands oefenen met een Ieperling, of een inwoner van Vlamertinge Russisch praten met iemand uit Kirgizië. 'Vantaaltotaal' is er iedere tweede dinsdag van de maand. De bib stelt zich nu kandidaat als gastvrije gemeente en roept alle Ieperlingen op om voor dit project te stemmen via: https://initiatieven.gastvrijegemeente.be/project/9639.





(CMW)