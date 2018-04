Gaststad voor jeugdkoren 26 april 2018

02u29 0

De stad Ieper is op maandag 30 april gaststad voor 400 jongeren van negen jeugdkoren uit verschillende Europese landen. De jeugdkoren nemen deel aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt. Die dag zakken de jongeren af naar Ieper met een speciaal gecharterde trein.





De jongeren komen uit Rusland, Oekraïne, Oostenrijk, Letland, Duitsland, Frankrijk en België.





Ze bezoeken het In Flanders Fields Museum, maken een stadswandeling en nemen deel aan de Last Post.





Het publiek kan genieten van korte optredens van alle koren tussen 13 en 17.30 uur op de Grote Markt. (CMW)