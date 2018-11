Garagebox gaat in vlammen op 09 november 2018

02u26 3 Ieper In het centrum van Zillebeke is gisterennamiddag rond 15.30 uur brand uitgebroken in een garagebox. Ook in Wervik was er gisteren een brand in een garagebox.

Een man was in de garage bezig met slijpwerken toen het plots fout liep. Al snel stond de hele garage in lichterlaaie. In de garagebox stond redelijk wat materiaal, waaronder een snorfiets. Alles ging in vlammen op. Ook de garage ernaast liep wat schade op. Omdat de brand veel rook met zich mee bracht, raadde de brandweer omwonenden aan om ramen en deuren te sluiten. De brandweer kon het vuur vrijwel meteen blussen. Eerder bluste de brandweer ook al een brandje in een garagebox in de Keizerstraat in Wervik. Daar vatten enkele houtstokken met kaarsvet vuur. Hoe die brand kon ontstaan, is niet duidelijk, mogelijk werd het vuur aangestoken. De politie onderzoekt de zaak. (AHK)