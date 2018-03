G24 fietstocht voor Kom op Tegen Kanker 01 maart 2018

Nu zaterdag vindt de eerste cyclo in de Westhoek plaats. De G24 is een fietstocht die verwijst naar Gino Capoen, die vijf opeenvolgende jaren als solorijder met groep 24 aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker deelnam. Hij overleed onverwacht op 59-jarige leeftijd in april 2017. Gino was leerkracht bouw aan het VTI Ieper. "Meteen ook de reden waarom de tocht in het VTI start", zegt parcoursbouwer Marc Desender. In de cyclo zitten een aantal 'bergen'. Afhankelijk van de gekozen afstand (48km of 95km) zijn dat de Catsberg, de Monteberg, de Kemmelberg en de Rodeberg. De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker. Starten kan tussen 8 en 10.30 uur. Deelnemen kost 5 euro. (CMW)