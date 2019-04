Frontale botsing aan station veroorzaakt verkeershinder LSI/CMW

05 april 2019

17u52

Bron: LSI/CMW 0

Aan het station in Ieper zijn vrijdag rond 17 uur twee auto’s frontaal op elkaar gebotst. Een zwarte Peugeot reed in de Oudstrijderslaan richting centrum plots over de middenberm en knalde frontaal op een wagen die uit de andere richting kwam. In de aangereden auto raakte een vrouw uit Frankrijk lichtgewond. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd en zijn rijp voor de schroothoop. Door het ongeval moest het verkeer dat vanuit het centrum van Ieper naar de ringweg wou rijden via de parking van het voormalige goederenstation passeren. Dat veroorzaakte tijdens de avondspits heel wat hinder.