De rechtbank van koophandel in Ieper heeft frituur The Box in de Diksmuidestraat failliet verklaard. The Box ging ruim een jaar geleden open. Zaakvoerder is Geert Brouckaert. De rechtbank heeft advocaat Nico Ruckebusch uit Poperinge aangesteld als curator. (DBEW)