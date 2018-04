Friturist krijgt boete voor bedenkelijke brochettes 10 april 2018

02u34 0

Een frituuruitbater (31) werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot twee maanden cel en 1.800 euro boete voor een aantal inbreuken, onder meer tegen de hygiëne, in zijn frituur.





Die was gevestigd in de Fochlaan in Ieper. De feiten werden vastgesteld op 29 oktober 2015, maar de beklaagde verdween daarna met de noorderzon. Tijdens een controle door het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen werden in de frituur van M.G. onder meer brochettes gevonden waarvan de houdbaarheidsdatum was overschreden. Ook werd er vlees bewaard bij een veel te hoge temperatuur en waren er geen rookverbodtekens aangebracht. Een register voor binnenkomende voedingsmiddelen ontbrak. (CMW)