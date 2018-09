Frietrock steekt nog tandje bij voor jubileum GRATIS FESTIVAL PAKT UIT MET ROCKCAFÉ EN COMFORTZONE CHRISTOPHE MAERTENS

07 september 2018

02u25 0 Ieper In Ieper vindt vandaag en morgen voor de tiende keer Frietrock plaats. De organisatoren slaagden erin een mooie affiche samen te stellen. Opmerkelijk, want het muziekevenement blijft gratis. "Voor deze verjaardag hebben we een tandje bijgestoken."

Vanavond iets voor 18 uur betreedt 'Rock'n Load' als eerste groep het podium van Frietrock in Ieper. Het festival werd in 2009 voor het eerst georganiseerd in een kleine tent op het Vandepeereboomplein. Voor hun tiende verjaardag slaagden de organisatoren erin om een mooie affiche samen te stellen. Vanavond treedt ook nog Bart Peeters op, terwijl morgen rockkleppers als Red Zebra, Dog Eat Dog, The Scabs en Channel Zero naar het centrum komen afgezakt.





Met dank aan sponsors

Dit jaar zijn er enkele kleine nieuwigheden. "Naast het podium hebben we een comfortzone opgetrokken", zegt Patrick Thys van de organisatie. "Vorig jaar hadden we al een speelplein, maar dat is nu fel uitgebreid. Er staan tafels waar mensen een frietje kunnen eten. Volledig nieuw is ons rockcafé." Net als vroegere edities doen dj's hun ding op het tweede podium voor en na de optredens.





"We verwachten toch 7.000 tot 7.500 mensen", vervolgt medeorganisator Françis Leterme. "Meer kunnen er niet op het plein." Françis bevestigt dat Frietrock gratis blijft. "We willen het echt zo houden. Gelukkig kunnen we rekenen op sponsors die in ons geloven, want anders is dit natuurlijk niet mogelijk. Ook hebben we een fantastisch team medewerkers." Jurgen Gurdebeke (27) uit Dikkebus nam een paar dagen verlof om een handje toe te kunnen steken. "Ik doe dit met veel plezier", aldus de twintiger. "De eerste dagen is het opbouwen, maar als het festival start, help ik bestellen. Het is hard werken, maar geen nood, we drinken zelf ook wel een pintje."





Net als andere jaren steunt het festival een goed doel. "Dit is het oorspronkelijk opzet van ons evenement en dat blijft zo. Dit jaar gaat er een bijdrage naar het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)." De samenwerking met de stad loopt vlot, zegt Françis Leterme. "Alles wat we vragen krijgen we. We kunnen in de stadschouwburg terecht en kunnen materiaal gebruiken. Ieper geeft een duwtje in de rug voor de kindernamiddag."





"Of we een alternatief zijn voor Muzikale Dinsdagen, die nu ophouden te bestaan? Neen, ik denk het niet. We zijn twee aparte festivals met een heel eigen programmatie."





Tijdens het festival is het niet mogelijk om met de wagen op het Vandenpeereboomplein te rijden. "Voor en na de optredens kan men wel via de Elverdingestraat tot aan de Langemeersstraat rijden", klinkt het. "En via de Neermarkt tot aan het Sint-Maartensplein."