Fransman dealt in cel

Een Fransman (34) moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden nadat hij in de gevangenis op verschillende tijdstippen werd betrapt met cannabis. De gevangenisdirectie vroeg op 8 september vorig jaar de bijstand van de politie nadat er in de cel van N.C. drie pakjes met marihuana werden aangetroffen. Toen de verdachte werd gecontroleerd met een metaaldetector, begon die te piepen. De verdachte bleek bij zichzelf een kleine gsm, een kleine oplader en 16.20 gram cannabis te hebben ingebracht. C. werd in totaal zes keer betrapt met softdrugs. Hij verklaarde het spul te gebruiken omdat het leven in de gevangenis zeer hard is. Het parket gelooft er echter niets van dat het enkel om gebruik zou gaan. "Er zijn voldoende aanwijzingen dat hij ook drugs verhandelde in de gevangenis", aldus de procureur, die prompt één jaar effectief vorderde. (CMW)