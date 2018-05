Franse winkeldieven voor rechter 08 mei 2018

02u34 0

Twee in Frankrijk verblijvende asielzoekers moeten zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor diefstallen.





Ze werden betrapt nadat ze zich verdacht gedroegen in een winkel. De twee hadden gestolen goederen bij zich. De openbare aanklager vraagt een effectieve celstraf tegen het duo. B.K. betwist de feiten niet, maar hoopt op een celstraf met uitstel. K. pleegde elders gelijkaardige feiten. Kompaan M.Z. zit nog achter tralies. Hij geeft de feiten toe, maar zijn advocate betwist de bevoegdheid van de correctionele rechtbank. Er is discussie over de identiteit en de leeftijd van de beklaagde. Vonnis op 4 juni. (CMW)