Franse motorrijder belandt in gracht na slippartij 23 juni 2018

Op de weg tussen Dikkebus en Vlamertinge bij Ieper is een Franse motorrijder gisterenavond rond 20 uur gewond geraakt bij een ongeval. De motorrijder ging langs de Krommenelststraat in een bocht naar links van de weg af en belandde uiteindelijk rechts van de weg in een veld, in de nabijheid van enkele hopperanken. Een ambulance en mug-team snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Daarna werd de Franse motorrijder naar het ziekenhuis in Ieper overgebracht. (LSI)