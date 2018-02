Franse brandstofdieven voor de rechter 20 februari 2018

Drie Fransen werden voor de rechter in Ieper gebracht voor een diefstal van mazout op een werf in Ieper. Enkel J.B. (38) daagde op in het beklaagdenbankje, de twee anderen stuurden hun kat.





Het trio werd op heterdaad betrapt. De verdachten schoven de schuld aanvankelijk naar elkaar door. Ook op de rechtbank beweerde J.B. dat hij niets te maken had met de diefstal.





"Ik was gewoon mee op stap, maar ik wist niet dat de twee anderen van plan waren een diefstal te plegen", klonk het. De openbare aanklager zag dat echter anders en vraagt een effectieve celstraf tegen alle drie.





Vonnis op 19 maart. (CMW)