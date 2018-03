Franse brandstofdief krijgt celstraf met uitstel 20 maart 2018

Drie Fransen zijn door de rechter in Ieper veroordeeld voor het stelen van brandstof op een werf in Ieper. De drie werden op heterdaad betrapt. Aanvankelijk schoven ze de schuld door naar elkaar. Ook op de rechtbank bleef één beklaagde dat verhaal volhouden. De andere twee verdedigden zich niet, want ze daagden gewoonweg niet op in het beklaagdenbankje. J.B. (38) beweerde dat hij gewoon op stap was met zijn twee makkers, maar niet wist dat ze een diefstal zouden plegen. De rechter geloofde dat niet en hij veroordeelde J.B. tot zes maanden cel met uitstel en een geldboete van 400 euro. De andere twee kregen bij verstek respectievelijk acht maanden cel met uitstel en 800 euro boete en zes maanden cel met uitstel en 400 euro boete. (CMW)