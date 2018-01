Foutje bij parkeren: vitrine verbrijzeld BESTUURDER DUWT GASPEDAAL IN EN RIJDT KOPIEWINKEL BINNEN LIEVEN SAMYN

02u35 0 Eric Flamand Zaakvoerder en gedupeerde Rik Durnez met zijn zoon bij de plank die zijn winkel afsluit. Ieper Een bestuurder die probeerde te parkeren is zondagavond in de vitrine van kopiecenter Deleye in de Maloulaan beland. Wellicht vergiste de automobilist zich van pedaal. "Ik schat de schade toch op enkele duizenden euro's", zucht zaakvoerder Rik Durnez.

Diederick, de zoon van zaakvoerder Rik Durnez, was zondagavond rond 20 uur alleen thuis toen hij plots een harde knal hoorde. Hij besefte niet meteen wat er precies was gebeurd, maar toen zag hij dat er een kleine wagen in de vitrine van de kopiewinkel was beland. Een koppel had zich misrekend tijdens een parkeermanoeuvre. "Hoe dat is kunnen gebeuren, is me nog altijd onduidelijk", zucht Rik. "Het zijn mensen uit de buurt. Ze probeerden te parkeren, maar ze reden gewoon het voetpad over en plantten hun voertuig in onze vitrine. De schade is groot. De vitrine is stuk, het geraamte is verwrongen, papierversnipperaars zijn stuk, en de glassnippers hebben dozen kaftpapier en afgewerkte stukken voor klanten beschadigd. Die kunnen niet meer verkocht worden. Ik schat de schade toch op enkele duizenden euro's. En het levert natuurlijk ook heel wat extra werk op. Het is druk, we moeten nu alle zeilen bijzetten om de klanten van dienst te zijn."





Lieven Samyn De schade bij kopiecenter Deleye zondagavond.

Pluim voor brandweer

De brandweer van Ieper snelde zondagavond nog ter plaatse om de puinhoop op te ruimen en om de winkel af te sluiten met een houten plank. "Ik ben hen heel dankbaar", aldus Rik. "Een dikke pluim. Door hun hulp konden we maandagochtend gewoon de winkel openen. Een aannemer is al een kijkje komen nemen om offertes op te stellen, in de hoop dat we zo snel mogelijk alle schade kunnen herstellen."





Teveel gedronken?

Volgens getuigen zat de man van het koppel achter het stuur. Hij zou teveel gedronken hebben. Zelf zeggen de twee dat de vrouw reed. Ze raakten niet gewond. Hun auto is slechts licht beschadigd. Mogelijk vergiste de automobilist zich van pedaal. De politie stelde een proces-verbaal op.