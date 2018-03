Fototentoonstelling De Gevleugelde Stad in CC Het Perron 02 maart 2018

In CC Het Perron in Ieper loopt van 8 maart tot 8 april een fototentoonstelling over de vorige editie van het straattheaterpromotiefestival De Gevleugelde Stad.





De tentoonstelling bestaat uit ingezonden beelden die door de organisatoren werden geselecteerd. Op donderdag 8 maart is er om 19 uur een vernissage.





De tentoonstelling is elke werkdag toegankelijk van 9.30 tot 18 uur en op zaterdag van 13.30 tot 18 uur. Het festival zelf vindt dit jaar plaats op 6,7 en 8 april.





Het straattheaterfestival brengt jaarlijks duizenden mensen op de been. (CMW)