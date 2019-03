FOTOREEKS: Rukwinden veroorzaken stormschade in Zuid-West-Vlaanderen LSI/DBEW

10 maart 2019

13u49

Bron: LSI/DBEW 2

Stevige rukwinden hebben zondagmiddag op heel wat plaatsen in Zuid-West-Vlaanderen stormschade veroorzaakt. Vanuit de Westhoek en de Roeselaarse en Kortrijkse regio liepen bij de brandweer tientallen meldingen binnen. Meestal ging het om omgewaaide bomen, afgewaaide dakpannen, omvergewaaide verkeersborden en hekken maar ook volledige dakbedekking bezweken onder het gebeuk van de wind.

In Izegem heeft een ontwortelde boom op een haar na een geparkeerde auto gemist. Aan het Sterrebos in Rumbeke, op de weg tussen De Klijte en Dikkebus en in Bissegem versperden omgevallen bomen de weg. Op de hoek van de Ommegangstraat en de Heilig Hartstraat in Izegem kwamen dakpannen op de weg terecht. In de Oude Ieperstraat in Geluwe belandde een boom op elektriciteitskabels. Netwerkbeheerder Fluvius moest met een technicus ter plaatse snellen om de schade te herstellen. In Loker moest de brandweer een dak verstevigen met zandzakjes omdat de rubberen dakbedekking in de lucht dreigde te vliegen. Op het terrein van voetbalclub Sparta Kruiseke ging het dak van de oude kleedkamers de lucht in en kwam op het voetbalterrein terecht. “Nog een geluk dat er op dat moment geen wedstrijd bezig was”, zegt voorzitter Geert Bossuyt. In Marke kwam een boom op het kruispunt Sint-Anna en de Bosstraat op de weg en in de elektriciteitskabels terecht. Aan de rotonde van de Kennedylaan in Kortrijk sneuvelde een oude boom.

In Tielt kwam de dakbedekking van een appartement samen met de isolatiepanelen naar beneden. De brandweer sloot de omgeving van het appartement af maar de dakbedekking nu weghalen of herstellen is te gevaarlijk. De isolatiepanelen liggen overal in de tuin verspreid. De appartementsbewoners mogen gewoon in hun appartement blijven. Ook in Beitem (Roeselare) was de dakbedekking van een recente woning niet tegen de felle rukwinden bestand.