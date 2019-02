Foorkramers zoeken goed doel Christophe Maertens

03 februari 2019

12u06 0 Ieper De kermiskramers van de Ieperse foor zoeken een goed doel om te steunen.

In maart komt de kattenfoor opnieuw naar Ieper. Ook dit jaar tonen de foorkramers hun hart en kiezen ze een goed doel om te steunen. “Een goed doel dat kinderen in onze stad ondersteunt”, klinkt het bij de dienst foren in Ieper. “Heb jij als sociale instelling, jeugdvereniging of organisatie een project waarvoor je nog financiering zoekt? Dien dan je kandidatuur in bij de dienst foren in AC Auris, Ter Waarde I in Ieper. Wie weet krijg je een steuntje in de rug van kermiskramers met een gouden hart.”