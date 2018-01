Foorkramers zoeken goed doel 02u28 0

De foorkramers van de Ieperse Kattenfoor willen een goed doel ondersteunen en het liefst een goed doel dat kinderen helpt. Omdat de Kattenfoor op 23 februari opnieuw zijn tenten en attracties opslaat op de Grote Markt gaan ze op zoek naar een nieuw goed doel. Dat gebeurt voor een achtste keer op rij. Ken jij zo'n goed doel? Of zit je zelf op iets te broeden? Ken je een vereniging die een nieuw klimrek, een voetbalplein, een tv-kamer of turntapijt nodig heeft? Kandidaturen en projectomschrijving kunnen ten laatste op 5 februari worden doorgemaild via foren@ieper.be (CMW)