Foodtruckfestival 13 juli 2018

Kantien Royal, het reizende foodtruckfestival, stopt op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juli in Ieper in de omgeving van de Esplanade. "We serveren lekker eten, wijnen en cocktails in een gezellige setting en dj's zorgen voor een zomerse soundtrack", aldus de organisatie. Voor de kleinsten is er animatie. De toegang is gratis. (CMW)