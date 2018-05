Flitspaal in Zandvoordestraat? 09 mei 2018

Er wordt te snel gereden in de Zandvoordestraat in Zillebeke. Dat meldden oppositieleden Ives Goudeseune (sp.a) en Nancy Six (Vlaams Belang) op de gemeenteraad. "Er werden al meerdere verkeerstellingen uitgevoerd in de straat", zegt bevoegd schepen Dehaene (CD&V). "Ook werd het bord van 50 km per uur iets verder geplaatst, zodat alle woningen gelegen zijn binnen de zone waar de snelheidsbeperking van 50 km per uur van toepassing is." Ook liet de stad onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de snelheid in de straat af te remmen, maar dat blijkt niet vanzelfsprekend te zijn. Gemeenteraadslid Nancy Six stelt voor om bijkomende verkeersborden 50 km per uur te plaatsen. Ives Goudeseune (sp.a) ziet bijkomende borden niet zitten. "Er staan er al voldoende in die bosrijke omgeving. Als er al zoveel over is gepalaverd en niets helpt, dan maar een flitspaal", klinkt het. "Het plaatsen van bijkomende verkeersborden is wettelijk niet toegestaan. Wel is het zo dat een sensibiliseringsactie zal worden uitgevoerd rond snelheid in het algemeen, die ook van toepassing zal zijn in de betrokken straat", aldus nog het stadsbestuur. (CMW)