Flessentrekker krijgt 15 maanden cel extra

Christophe Maertens

12 december 2018

14u04 0

De rechter in Ieper veroordeelde Jan B. (36), afkomstig uit het Ieperse, tot 15 maanden bijkomende straf voor een reeks feiten van flessentrekkerij. De man kreeg eerder bij verstek 37 maanden cel, maar hij tekende daartegen verzet aan.

De dertiger moest zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor een hele resem feiten van flessentrekkerij en dat niet voor de eerste keer. Zo ging hij slapen in hotels of vakantiewoningen en liet hij zich met de taxi rondvoeren zonder ook maar een euro te betalen. B. probeerde binnen te breken in de woning van zijn oma in Ieper, waar hij het aan de stok kreeg met zijn neef Jean-Luc Bekaert (46), die bij de vrouw woont. Jean Vercammer (69) uit Langemark, een vriend des huizes, kwam net op dat moment langs. “Ik zag hoe die man Jean-Luc aanpakte en wou tussenbeide komen. Hij gooide daarop zijn krukken, want hij zat op dat moment in het gips, naar mijn hoofd. Daarop heb ik de politie gebeld.”

Noël Colpaert (69) uit Lichtervelde werd eveneens het slachtoffer van B. “Ik heb een vakantiewoning en hij verbleef daar twee nachten”, aldus de man. “Maar zijn rekening betalen deed hij niet.” Hetzelfde gebeurde in hotel Ambrosia langs de D’Hondstraat in Ieper, waar hij eveneens overnachtte zonder te betalen. Ook een taxichauffeur uit Rekkem werd het slachtoffer van de beklaagde. “Ik vervoerde die man van Ieper en Gent, maar ik kreeg geen geld. We zijn dan samen naar een bank geweest en daar toonde hij dat er 260 euro was overgeschreven. Daags nadien zag ik dat het geld niet was gestort, omdat er geen geld meer op zijn rekening stond.”

”Ach, die man kan ongelofelijk goed praten”, klinkt het bij de slachtoffers. “Hij beweert dat hij advocaat, boekhouder of notaris is en raakt daarmee weg.”

De rechter veroordeelde Jan B. aanvakenlijk bij verstek tot 37 maanden cel en ook sprak de rechter de onmiddellijke aanhouding uit. Jan B. werd in de kraag gegrepen toen hij zich in een ziekenhuis meldde. Hij tekende verzet aan tegen het verstekvonnis. Volgens meester Klaas Van Dorpe pleegde de flessentrekker de feiten toen hij dakloos. B., die een stafregister van 17 pagina’s op zijn naam heeft staan, moest een toekomstplan uitwerken en voorleggen aan de rechter. Zijn raadsman vroeg de rechter ook een vonnis van de Brugse rechter af te wachten, waar B. voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld. De Ieperse rechter hield rekening met het Brugse vonnis en herleidde de 37 maanden tot 15 maanden, bovenop de uitspraak in Brugge. Eerder veroordeelde de Ieperse rechter Jan B. al tot twee jaar cel - een straf waar hij beroep tegen aantekende - voor het zwaar toetakelen van dokter Dirk Masschelein in Ieper. De arts was de vader van een gewezen vriendin van de beklaagde. Toen het meisje de relatie stopzette, drong B. binnen in de woning van haar ouders en daar sloeg en schopte hij de arts, die zwaargewond raakte.