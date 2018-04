Flambertus licht Beeldbank toe 26 april 2018

De Beeldbank van de Westhoek is een regionaal, digitaal platform waarop particuliere foto's worden opgeladen, die dreigen te verdwijnen. Alle beelden en foto's die in die erfgoedbank terechtkomen, worden door vrijwilligers opgespoord, verzameld, bewaard en ontsloten. De heemkundige kringen spelen daar een niet onbelangrijke rol in. Op donderdagavond 26 april zal bestuurslid Ignace Vandenbussche van Heemkring Flambertus in het OC van Vlamertinge toelichten hoe de databank werkt en hoe foto's door middel van de zoekmachine kunnen worden opgespoord. Tegelijk zal een selectie van foto's uit Vlamertinge worden geprojecteerd. Wie de voorstelling wil bijwonen betaalt 2,5 euro. (DCH)