Fietstocht voor AzG 22 augustus 2018

Ieperling Sam Vandeghinste fietste samen met zes andere Vlamingen in 8 dagen vanuit Milaan tot in Brugge ten voordele van Artsen zonder Grenzen. Onder de noemer 'En Bloc achter Artsen zonder Grenzen' haalden de sportievelingen meer dan 20.000 euro bijeen. "Een heel jaar lang hebben wij vergaderd, georganiseerd en gewerkt aan de tweede editie van En Bloc", klinkt het. "We stonden vaak voor uitdagingen en moeilijke vraagstukken. Maar door onze motivatie, uiteenlopende talenten en uitstekende groepssfeer bleven we steeds vastberaden doorzetten." Na acht dagen fietsen door vijf verschillende landen, meer dan 1.350 kilometer en ongeveer 18.000 hoogtemeters, kwamen de renners aan in Brugge. Op hun doortocht hielden ze even halt aan de Kazematten in Ieper.





(CMW)