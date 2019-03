Fietstocht rond bevrijding van de Ieperboog Christophe Maertens

06 maart 2019

18u06 0 Ieper Op zondag 7 april organiseert Kevin Breyne van gidsenbedrijf Confrontours een fietstocht met als thema de bevrijding van de Ieperboog. “Over de eerste drie Slagen om Ieper zijn ettelijke boeken geschreven en gidsbeurten uitgewerkt. Veel minder gekend zijn de Vierde Slag om Ieper en de Vijfde Slag om Ieper. Over die laatste slag organiseer ik een fietstrip”, zegt de gids.

“De Vijfde Slag om Ieper is beter bekend als de start van het Eindoffensief. Op 28 september 1918 trekken het Belgische en het Britse leger tussen Diksmuide en de Leie ten aanval om de Duitsers definitief achteruit te drijven”, duidt gids Kevin Breyne. “Zoals bij de meeste slagen in de oorlog eisen ook hier de eerste dagen een hoge menselijke tol. Maar tegen begin oktober is de Ieperboog doorbroken. In deze fietstocht rukken we mee op met de Belgische en Britse troepen richting Passendale en Zonnebeke.” Onderweg vertelt Kevin veel persoonlijke verhalen van zowel Belgen, Britten en Fransen als Duitsers die erbij waren. “We houden onder meer halt bij de crypte in Zonnebeke, Tyne Cot Cemetery en de Franse begraafplaats Saint-Charles de Potyze. Veel van de verhalen komen aan bod in Kevins boek ‘De Laatste Slag’, nog altijd verkrijgbaar is in het Memorial Museum Passchendaele in Zonnebeke. De fietstocht van ongeveer 25 kilometer start om 13.30 uur aan het Hooge Crater Museum langs de Meenseweg 467 in Zillebeke. De deelnameprijs is 5 euro per persoon. Breng je eigen fiets mee, want er is geen fietsverhuur mogelijk. Meer info via www.confrontours.wordpress.com.