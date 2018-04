Fietsstalling aan de Menenpoort 14 april 2018

02u34 0 Ieper Net als op andere plaatsen in Ieper zijn er nu ook enkele fietsstallingen geïnstalleerd aan de Menenpoort in Ieper.

"Het stadsbestuur besliste om op verschillende locaties stallingen te plaatsen", aldus mobiliteitsambtenaar Valentijn Seys. "Zo werden er onlangs ook op de Neermarkt tien stuks neergepoot. We werken nu ook de andere plaatsen af, al naar gelang het past in de planning." De stad Ieper besliste vorig jaar al om het aantal fietsparkeerplaatsen gevoelig op te trekken. De bedoeling van het stadsbestuur is om op die manier nog meer inwoners te motiveren om met de fiets naar de binnenstad te komen. (CMW)