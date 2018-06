Fietsersbond ijvert voor betere infrastructuur 29 juni 2018

02u34 0 Ieper De Ieperse Fietsersbond Ieper wil meer kinderen en volwassenen op de fiets krijgen. Maar om dit te bekomen, moet het verkeer veiliger worden.

"Er is nood aan een betere fietsinfrastructuur, zeker ook in schoolomgevingen", aldus voorzitter Johan Vanhaverbeke. "We willen veilig fietsen stimuleren en ook de 'goesting' om te fietsen aanscherpen." De Fietsersbond zette in dat kader op het einde van het schooljaar een fietstocht op poten. "Met leerlingen van het vierde leerjaar van drie scholen fietsten we door en rond de binnenstad, over een afstand van een tiental kilometer. Onderweg besteedden we aandacht aan veilig fietsen en toonden we dat fietsen leuk, gezond en ontspannend is." Tijdens de rit werden er vier haltes voorzien, waar telkens een aspect van het fietsten werd toegelicht. Na de fietstocht formuleerden de kinderen hun bevindingen en wensen aan het stadsbestuur. (CMW)