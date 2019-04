Fietsersbond geeft stadsbestuur lijst met 205 punten om Ieper fietsvriendelijker te maken: “Minder kasseien en minder drempels” Christophe Maertens

02 april 2019

14u33 0 Ieper Het stadsbestuur wil van Ieper een fietsvriendelijke stad maken en om de beleidsmakers daar aan te herinneren, heeft de Fietsersbond actie gevoerd aan het stadshuis. “We kunnen ons vinden in verschillende elementen die het bestuur voorstelt, maar we geven de burgemeester en schepenen graag een duwtje in de rug om maximaal in te zetten op de fiets.”

In de beleidsnota van het stadsbestuur staat alvast dat Ieper werk wil maken van een fietsvriendelijke Kattenstad. “Een beleid dat het gebruik van de fiets bevordert en tegelijk de veiligheid van het fietsgebruik verhoogt. We investeren in een inhaalbeweging voor het herstel en onderhoud van fiets- en voetpaden. Waar nodig worden de kassiestroken op de Grote Markt en de winkelstraten vakkundig heraangelegd. We kiezen bij voorkeur fietscomfortstroken aan de randen van de weg”, staat te lezen in de nota. De stad heeft dus duidelijk ambitie om het leven van fietsers beter en aangenamer te maken.

Fietsstraten

De Fietsersbond is een onafhankelijke vereniging die in naam van alle fietsers ijvert voor een echt fietsklimaat in Vlaanderen en Brussel. De vereniging oefent druk uit op het beleid, gaat in gesprek met de gemeentebesturen, geeft advies en voert acties uit. “We willen het stadsbestuur herinneren aan enkele verkiezingsbeloftes”, zegt voorzitter Johan Vanhaverbeke van de Fietsersbond. “Elke Ieperse politieke partij heeft zich voor de verkiezingen uitgesproken voor fietsstraten in het centrum. We hopen dan ook binnenkort de eerste fietsstraat van de stad te mogen verwelkomen. Zo denken we bijvoorbeeld aan de as Menenstraat-Grote Markt-Boterstraat”, gaat de voorzitter verder. “We moeten er ook geen tekeningetje bij maken dat sommige straten in de stad eerder thuishoren in Parijs-Roubaix dan in Ieper. Minder kasseien en minder drempels voor fietsers zijn belangrijke maatregelen om meer mensen op de fiets te krijgen. In dorpskernen pleiten we daarnaast voor een zone 30. Datzelfde snelheidsregime willen we voor invalswegen naar de stad waar een fietspad niet mogelijk is. Daar moeten fietssuggestiestroken bovendien de plaats van de fietser accentueren.”

Mobiliteitsplan

Aan AC Auris legde de Fietsersbond symbolisch een fietsstraat aan. Alle schepen kregen bij het binnenkomen een fietsonderdeel met een boodschap. “Naar analogie met de 205 punten uit het bestuursakkoord, overhandigen we aan het schepencollege een lijst met 205 kansen om fietsen in Ieper vlotter, veiliger en comfortabeler te maken.”

Voor burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zijn suggesties rond fietsen in de stad meer dan welkom. “Wij gaan voor een fietsvriendelijk beleid in Ieper”, beaamt de burgemeester. “We willen bij de heraanleg van straten en pleinen maximum rekening houden met fietsers. Fietsstraten moeten natuurlijk passen in het mobiliteitsplan. Of we de kasseien kunnen wegnemen? Moeilijke vraag. Straten en pleinen heraanleggen, kost natuurlijk veel geld. We onderzoeken wel waar de grootste pijnpunten liggen. Als we voor een heraanleg gaan, kiezen we uiteraard voor fietsvriendelijke materialen.”