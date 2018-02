Fietsers en wandelaars NEOS blikken terug op het voorbije jaar 16 februari 2018

02u36 0

Naar jaarlijkse gewoonte komen de deelnemers aan het fietsen en wandelen samen voor een jaaroverzicht. Bij het wandelen hebben in totaal 167 leden deelgenomen aan diverse wandeltochten, met een gemiddelde aanwezigheid van veertien leden en een totaal gewandelde afstand van 1300 km. Bij de fietsers werden in totaal 352 deelnemers genoteerd, gemiddeld waren er 27 deelnemers per uitstap en de totaal afgelegde afstand bedroeg 12157 km. Het nieuwe seizoen start begin maart.





(EFW)