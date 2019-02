Fietsers De Molteni’s laten zich zegenen: “Hopen dat het werkt, want een ongeluk zit in een klein hoekje” LBR

24 februari 2019

13u41 0 Ieper De renners van fietsclub Molteni’s hebben zondagmorgen hun fiets laten wijden aan clublokaal De Oude Veemarkt in Ieper.

Eerst werd er -uiteraard - gefietst. Dat gebeurde dit weekend samen met de vrouwen van Fringstoe en de Faema’s en de heren van de Molteni’s en Koeketoe. Daarna was het tijd voor de wijding. Priester Parret nam de honneurs waar. “Er wordt stilletjes gehoopt dat de patroonheilige St-Christoffel ons door deze wijding gunstig gezind wordt”, zegt Gaëtan Dumoulin, secretaris bij de Molteni’s. “Jammer genoeg schuilt een ongeval dikwijls in een klein hoekje. Met wederzijds respect voor elke weggebruiker moet het mogelijk zijn om een gezond en veilig wielerjaar te beleven.” Na de wijding werd er bijgepraat met een pintje in de hand.