Fietsbib met tweedehandskinderfietsjes nu ook in Ieper Christophe Maertens

03 maart 2019

10u41 0 Ieper In Ieper opent op woensdag 10 april een fietsbib. Ieperlingen kunnen bij dit concept tweewielers ontlenen voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar en dat tegen een lage prijs. “We willen mensen de kans geven om op een goedkope manier hun kinderen van het fietsen te laten genieten.”

In zo’n 20 steden en gemeenten in de provincie is er momenteel al een fietsbib te vinden. Nu krijgt ook Ieper een uitleenpunt. Dat zal vanaf 10 april elke tweede woensdag van de maand tussen 16 uur en 18.30 uur te vinden zijn in de gebouwen van de CM langs de Sint-Jacobstraat en bereikbaar via de d’Hondtstraat. “Wie een fietsje wil lenen, betaalt 20 euro lidgeld per jaar en 20 euro waarborg per geleende fiets”, zegt Hannes Delaere, die zich met het project bezighoudt. “Je mag dan een jaar een kinderfiets gebruiken. Na een jaar krijg je een mailtje en kan je ofwel opnieuw 20 euro lidgeld betalen ofwel de fiets terugbrengen. Ik merk in andere uitleenpunten dat mensen vaak hun fietsje komen omwisselen. Zo kunnen ze zoon of dochter eens op een mountainbike of een bmx laten rijden.” Wie een fietsje dat in goede staat verkeerd schenkt, krijgt zijn of haar lidgeld gratis voor een jaar.

Het doel van een fietsbib is dubbel. “Eerst en vooral willen we mensen die het wat minder breed hebben de mogelijkheid geven hun kinderen te laten fietsen”, aldus Hannes. “Niet iedereen kan het zich veroorloven om om de zoveel tijd een andere fiets te kopen voor hun snelgroeiende kroost.” Daarnaast wil het initiatief inzetten op het hergebruik van spullen en minder op bezit.

Ondertussen waren er in Ieper al twee inzamelmomenten waarbij fietsen werden binnengebracht. Op woensdag 27 maart tussen 16 uur en 18 uur vindt nog een derde inzamelmoment plaats en dat in de garagepoort recht tegenover huisnummer 14 in de Sint-Jacobsnieuwweg in Ieper. “Op dit moment hebben we al een 25 tweewielers in onze bib, maar we zouden toch graag starten met een 75-tal fietsen”, zegt Hannes.

Waar de organisatoren ook nog op zoek naar zijn, zijn helpende handen. “Onze werken steunt op vrijwilligers”, weet Hannes. “We zoeken mensen die specifieke taken kunnen vervullen, zoals administratie of fietshersteller. Het is dus niet zo dat die personen altijd moeten beschikbaar zijn.”

De fietsbib is een samenwerking van beweging.net West en kwb Ieper. Meer vragen of info via Hannes.delaere@kwb of 0494/206116.