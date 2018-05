Fietsbatterijen vatten vuur 18 mei 2018

De brandweer rukte woensdagavond rond half negen uit naar de Goesdamstraat in Ieper. Daar was een brand gemeld in de fietsenhandel Noyelle Sport. Toen de blussers ter plaatse kwamen, hoefden ze eigenlijk niet veel meer te doen. Uiteindelijk bleek dat twee fietsbatterijen vuur hadden gevat en de eigenaar zelf de vlammen had kunnen doven. Het is niet de eerste keer dat batterijen van elektrische fietsen vuur vatten. Vaak gebeurt dat tijdens het opladen. (VHS)