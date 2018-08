Fernando Gaviria bezoekt fanclub 22 augustus 2018

De Colombiaanse renner Fernando Gaviria (24) zal vrijdag 24 augustus een bezoek brengen aan zijn Ieperse fanclub: De Gaviria Vrienden. Hij doet dat na zijn deelname aan de nieuwe wielerwedstrijd de Great War Remembrance Race. De renner van Quick-Step Floors komt daar als een van de favorieten aan de start. De Gaviria Vrienden werd dit jaar opgericht door Ieperling Lorenzo Packet en is de enige officiële fanclub ter wereld van de Colombiaan. De club telt ondertussen al 209 leden. Vrijdag rond 18.45 uur wordt de coureur verwacht in café De Rallye in de Capucienenstraat in Ieper. De renner zal tijd maken voor zijn fans. Ook niet-leden van de club zijn welkom. Zolang Gaviria in het café aanwezig is, krijgt iedereen een gratis drankje. (CMW)