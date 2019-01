Felle kortingen bij uitverkoop Spar Christophe Maertens

08 januari 2019

06u46 0 Ieper Enkele tientallen klanten haasten zich gisteren naar de uitverkoop van het buurtwarenhuis Spar Express op de Grote Markt in Ieper. Die zaak sluit de deuren.

De winkel is twee jaar open geweest, maar ging dicht omdat het niet meer rendabel was. Gisteren werden de laatste goederen aangeboden aan min 30 tot min 50 procent. Betalen kon enkel met cash. “We hadden op internet gezien dat we koopjes konden doen en zijn daarom naar hier gekomen”, aldus een man en vrouw uit Wervik. “We kwamen hier vroeger wel eens over de vloer, omdat we de uitbaters kennen. Die hebben nog een winkel in Sint-Eloois-Winkel. Nu hebben we het een en ander kunnen inslaan.” Een man uit Poperinge kwam naar de wijnflessen kijken, maar vond zijn gading niet. “Ik was hier geen vaste klant, maar ik wou toch even komen kijken of er geen batjes te doen waren. Tussen de wijn vind ik echter niet veel.” Andere klanten vulden hun boodschappentas wel gretig en dan vooral met frisdranken. Eerder had er al een uitverkoopdag plaatsgevonden. De Spar is niet de enige buurtwinkel die ophoudt te bestaan in het centrum van Ieper. Ook de uitbaters van de Shop & Go Delhaize in de Menenstraat sloten hun zaak, eveneens wegens te weinig rendabel.