Feest voor Raymonde Cocle (100) 07 juni 2018

02u49 0

Met enkele weken vertraging werd op een familiefeest samen met vrienden Raymonde Cocle in de bloemetjes gezet voor haar honderdste verjaardag. Raymonde werd geboren op 9 mei 1918 in Saint-Sulpice-des-Landes (Loire Atlantique, Frankrijk) en trad in het huwelijk met de twee jaar oudere Joseph Cousyn uit Cherbourg, hij overleed in 1985. Ze was haar hele leven lang huisvrouw en kreeg zes kinderen: drie meisjes en drie jongens. Uiteindelijk kwamen ze in Ieper terecht en woont ze nog steeds alleen in de Capucienenstraat in de kattenstad. We bemerken Raymonde omringd door haar zes kinderen Monique, Bernard, Colette, André, Luc en Rita tijdens haar verjaardagsfeest.





(EFW)