Fanclub voor Remco Evenepoel 24 november 2018

Ieper krijgt een fanclub van wereldkampioen Remco Evenepoel. De man achter het initiatief is Lorenzo Packet, die eerder ook al een club oprichtte voor Fernando Gaviria. Remco Evenepoel (18) begon zijn carrière als voetballer bij de jeugd van RSC Anderlecht. In 2017 begon de jongeman met wielrennen en daarmee trad hij in de voetsporen van zijn vader, een gewezen profwielrenner. Niet zonder succes, want hij werd wereldkampioen bij de junioren, zowel in het tijdrijden als op de weg. (DBEW/CMW)