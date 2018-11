Familie Sharon (22) dient klacht in tegen ex-vriend 07 november 2018

De familie van Sharon Gruwez, de 22-jarige vrouw uit Boezinge die in de Allerheiligennacht stierf als passagier in een auto-ongeval in Vleteren, heeft zich burgerlijke partij gesteld tegen de bestuurder van het voertuig.





De bestuurder van de gecrashte BMW was de 29-jarige Davy K. uit Vleteren, met wie het slachtoffer een tijdlang een relatie had. Door de klacht is nu ook een onderzoeksrechter gevorderd. Het parket behandelt het dossier nog altijd als een dodelijk ongeval waarvoor Davy K. op termijn zal moeten terechtstaan. Maar als het onderzoek bijvoorbeeld duidelijk zou maken dat de man het ongeval bewust veroorzaakte, kan hij worden vervolgd voor doodslag of zelfs moord. Sharon Gruwez maakte zowat een jaar geleden een einde aan de relatie met Davy K. nadat ze verschillende keren het slachtoffer was van partnergeweld. K. werd daarvoor afgelopen zomer nog veroordeeld tot zeven maanden voorwaardelijk en een effectieve boete van 400 euro. (VHS)