Familie Leroy verhuist vandaag naar noodwoning: "Dankbaar voor alle hulp " 24 januari 2018

02u39 0 Ieper Vandaag neemt de familie Leroy haar intrek in een kleine woning van het OCMW in Ieper. Bij de brand van eergisteren, waarbij de woning van Adrien Verbeke (72) vernield werd, raakte ook het huis van de familie Leroy onbewoonbaar. "Maanden miserie komen op ons af, maar we zijn dankbaar voor alle hulp die we krijgen", klinkt het.

Philippe Leroy, zijn echtgenote Nancy Clauw en hun dochter Sharon ontsnapten zondagnacht zonder problemen aan de hevige brand bij hun buurman, maar tijd om iets te redden uit hun woning langs de Zonnebeekseweg was er niet. "Het gevaar was veel te groot", legt Philippe (55) uit. "Snel na de bluswerken werd duidelijk dat ons pas gerenoveerd huis onbewoonbaar was. Vandaag (gisteren, red.) blijkt de schade nog groter. De keuken, waarvan we eerst dachten dat die nog ok was, zwelt helemaal op door insijpelend bluswater. En zo zijn er nog voorbeelden. We weten nu: dit wordt herbeginnen vanaf nul."





Hotel Ariane

De familie Leroy wacht een loodzwaar renovatieproject. "De eerste stappen zijn al gezet, we willen graag dat het vooruit gaat", zegt Philippe. "Maar tegelijk beseffen we dat het misschien wel een jaar zal duren voor we weer naar ons vertrouwde stekje kunnen." Het gezin bracht intussen twee keer de nacht door in hotel Ariane. "Daar zijn we fantastisch goed opgevangen", zegt Philippe. "Mijn zus slooft zich ongelooflijk uit voor ons, andere mensen bieden spontaan hulp aan. Onze verzekeraar levert schitterend werk. Daar zijn we erg dankbaar voor."





Vandaag trekt het echtpaar en hun 21-jarige dochter in een bescheiden woning van het OCMW. "Da's natuurlijk niet hetzelfde als onze vertrouwde omgeving, maar er zit weinig anders op. We hebben de komende maanden tenminste weer een dak boven het hoofd en zullen er het beste van maken. Het worden drukke tijden maar we slaan er ons wel doorheen", besluit de man. (VHS)