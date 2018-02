Fado-vedette in Het Perron 10 februari 2018

Gisela Joao, de 'grootste Portugese fadozangeres van het komende decennium', komt op zaterdag 3 maart naar Het Perron in Ieper. De zangeres is geen sobere, in het zwart geklede fadoartieste, maar ze brengt in minirok en op hoge hakken up-temposongs, bewerkingen van Zuid-Amerikaanse nummers en zelfs rapteksten.





Ze gaf al indrukwekkende concerten in Lissabon, Madrid, New York en Parijs. Nu is het de beurt aan Ieper. Meer informatie en tickets op www.acci.be. (CMW)