Extra vroege lente in het land, ook in Ieper Christophe Maertens

27 februari 2019

11u20 0 Ieper Zon, zon, zon. We worden verwend deze dagen, ook in Ieper. De Ieperse flora laat zich bij deze temperaturen niet onbetuigd.

Op het graspleintje aan de hoek van de Basculestraat met de Lange Torhoutstraat staan dezer dagen al een hele hoop krokussen in bloei. Je moet haast oppassen om er geen plat te trappen. Ook op de Grote Markt kun je al merken dat de lente in het land is. Op de terrasjes, die dit jaar een maand vroeger mochten uitgestald worden, zat niet alleen afgelopen weekend al veel volk, ook gisteren en vandaag genieten mensen van de zon bij een drankje.

Voor woensdag worden temperaturen voorspeld tussen 14 tot zelfs 18 graden. Aan zee blijft het wat koeler. Donderdag blijft de thermometer nog op 13 graden staan, maar wordt het vanaf het westen zwaarbewolkt met lichte regen. Profiteer dus nu nog van de zon.