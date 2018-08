Expo over kant 02 augustus 2018

In het college van Ieper loopt van vrijdag 10 tot en met zondag 26 augustus de tentoonstelling Warlace@kantieper. De expo kadert in het GoneWestproject '100 jaar Groote Oorlog'. "De expo toont kant geklost in 14-18 en in en rond Ieper", aldus de organisatoren. "Het was de enige broodwinning voor vrouwen in die tijd. Er worden unieke stukken oorlogskant uit privécollecties en musea met hun unieke kenmerken worden tentoongesteld. Daarnaast wordt hedendaagse kant met het thema oorlog vanuit de kantklosgroep 'De Kercecorf', samen met hedendaags kant en textiele werken van de kunstacademie Poperinge, schilderijen in het oorlogsthema van schilder Gruwier en authentieke foto's van de jaren 1914-1918, waarbij kant wordt afgebeeld."





Een bezoek kost 5 euro. (CMW)





Ticketreservatie via martine.deceur@telenet.be