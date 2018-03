Expo '600.000 beelden - 600.000 namen' open LAND ART-INSTALLATIE OP 3 HECTARE IN HET NIEMANDSLAND VAN FRONTZONE IEPER CHRISTOPHE MAERTENS

30 maart 2018

03u01 0 Ieper In de Palingbeek is vanaf vandaag de expo '600.000 beelden - 600.000 namen' te bezichtigen. De opstelling kadert in 'ComingWorldRememberMe' (CWRM), een deel van het programma voor de herdenking van

WO I. "Het CWRM waarschuwt tegen de gevaren van oorlog", zegt kunstenaar Koen Vanmechelen, die samen met curator Jan Moeyaert de grote drager is van het werk.





Op het provinciedomein De Palingbeek is vanaf vandaag tot begin november 2018 de land art-installatie van 3 hectare van kunstenaar Koen Vanmechelen met de 600.000 beeldjes gratis te bezichtigen. Ze ligt in het niemandsland van de frontzone. "Het idee voor het werk begon in 2009 te rijpen in het hoofd van Jan Moeyaert", aldus gedeputeerde Myriam Vanlerberghe. De land art-installatie bestaat uit 600.000 beeldjes in combinatie met enkele grote sculpturen van Koen Vanmechelen.





Pangea

Tussen de beeldjes is een centraal platform waarop de sculptuur van Coming World van de kunstenaar is gepresenteerd. De beeldjes staan uitgelijnd in de vorm van het Pangea, de wereld zoals die 250 miljoen jaar geleden bestond. Op het platform staat een reusachtig ei van beton, een metafoor voor een wereld die altijd groeit en in beweging is. In het info-paviljoen aan het begin van het parcours wordt een glazen balkvormige sculptuur gepresenteerd waarin de zeshonderdduizend gepersonaliseerde dog-tags worden getoond. "Vier jaar lang hebben we gewerkt aan CWRM en het maken van de beeldjes was een helings- en bewustmakingsproces", aldus kunstenaar Vanmechelen. "Het was medicatie tegen het donkere van onze tijd. CWRM waarschuwt ook tegen de gevaren van oorlog. Een generatie zonder oorlog kan zich laten verleiden tot het idee dat een beetje oorlog nog niet zo slecht is. De 600.000 vertellen ons vandaag dat oorlog nooit iets oplost."





In februari van dit jaar werd begonnen met de opbouw van de expo in het provinciedomein. Er werden elke dag zo'n 12.000 beeldjes door een 80-tal mensen geplaatst. In totaal hielpen er ongeveer 4.000 vrijwilligers aan mee. De beeldjes zelf werden door meer dan 170.000 personen gemaakt en dat tussen 2014 en 2018. Elk beeldje staat voor een van de slachtoffers die tijdens WO I het leven lieten in ons land. De naam van de gesneuvelde staat op de zogenaamde 'Namenlijst' van het In Flanders Fields Museum.





Aan de installatie hangt ook een poëzieparcours met oorlogsgedichten geselecteerd door Willy Tibergien. De gedichten worden auditief en/of visueel voorgesteld langs een verhoogd wandelparcours. Meer info via:





comingworldrememberme.be