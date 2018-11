Ex-makelaar krijgt drie jaar effectief 20 november 2018

02u25 0 Ieper Voormalig Iepers vastgoedmakelaar Marc Beheyt (64) is door de rechter veroordeeld tot drie jaar effectief en een boete van 6.000 euro. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar opgelegd. De man, die momenteel in Antwerpen woont, tekende onmiddellijk beroep aan tegen het vonnis.

Beheyt, die geen onbekende is voor het gerecht, moest zich in de rechtbank verantwoorden voor een hele reeks faillissementsinbreuken.





Er was daarbij onder meer sprake van verduistering, een onvolledige boekhouding en hij deed geen aangifte van zijn faling binnen de wettelijke termijn. De gewezen vastgoedmakelaar staat ook terecht voor het gelijkaardige feiten bij het overkop gaan van zijn bedrijf. Hij werd daarvoor eerder bij verstek veroordeeld, maar tekende verzet aan. "Die man heeft er zijn plezier in om problemen te maken", aldus de openbare aanklager.





Volgens de procureur voerde Beheyt allerhande vertragingsmanoeuvres uit. Ook maakte hij er een spelletje van om tegen iedereen die van ver of dicht met zijn dossiers te maken heeft, klacht in te dienen, meer dan 50 in totaal. "Het indienen van die klachten is niet illegaal", aldus meester Herman Baron, die de voormalige vastgoedmakelaar verdedigde. De openbare aanklager vroeg de onmiddellijke aanhouding van de beklaagde, maar de rechter ging daarop niet in.





Marc Beheyt tekende bovendien meteen beroep aan tegen het vonnis. (CMW)